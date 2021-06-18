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Türk Yıldızları Niğde'de gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi ’Türk Yıldızları’, Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.


Valilik, belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin tarafından davet edilen 6 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda Niğde semalarına ay yıldız çizdi. Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve bazı amatör fotoğrafçılar, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan ve yüksek yerlerden cep telefonu ve fotoğraf makinalarıyla etkinliği kaydetti.

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