Türkiye'ye 2 milli patates çeşidi daha tescillendi

Niğde'de 2005'ten beri yapılan ıslah çalışmaları neticesinde 2 yerli ve milli patates çeşidi daha tescillendi.

Patates Araştırma Enstitüsünde, 2005'ten beri yapılan ıslah çalışmaları kapsamında 8 yerli ve milli patates çeşidi tescillenmişti. Enstitüde devam eden çalışmalar kapsamında 2019 yılı itibariyle 2 çeşit daha tescil olarak bu sayı 10'a yükseldi.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, enstitüde gazetecilere yaptığı açıklamada, enstitüde 2005 yılından beri yürüttüğü ıslah çalışmaları neticesinde 8 yerli ve milli patates çeşidinin ülke tarımına kazandırdığını söyledi.

2019 yılı itibariyle 2 yerli ve milli patates çeşidini daha tarıma kazandırıldığını belirten Pırlak, çeşitlerin isimlerini yapılan anketle, üretici ve tüketicilerin belirlediğini açıkladı.

Çeşitlerden birine "Niğde Sarısı" diğerine ise "Saruhan" isimlerinin verildiğini belirten Pırlak, şunları söyledi:

"İki çeşidimiz de bölgemize uygun, adaptasyon kabiliyetleri ve verimleri oldukça yüksek, yemeklik ve sanayilik çeşitlerdir. Özellikle Niğde Sarısı, et rengi koyu sarı ve hem yemeklik hem de kızartmalık parmak çeşitlere uygun olması nedeniyle üreticilerimiz tarafından büyük tercih göreceğini düşünüyoruz. Yine Saruhan çeşidimiz de yüksek verimli bir çeşidimiz olup yemeklik bir çeşidimizdir. Önümüzdeki dönemde tohumluk üretimine geçildiğinde bu çeşitlerimizin de devreye girmesiyle üreticilerimizin tohum maliyetlerinin oldukça aşağı düşeceğini düşünüyoruz”