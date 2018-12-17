TYP kapsamında Niğde'de 500 kişi istihdam edilecek

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Niğde'de il merkezi ve ilçelerde 500 kişi 30 Haziran 2019 tarihine kadar istihdam edilecek. Bugün başlayan başvurular için İşkur Niğde İl Müdürlüğünden yoğunluk yaşanıyor.

Belediyeler ve kamu kurumlarına yapılacak geçici süreli istihdam için başvurular başlarken, müracaatlar 21 Aralık 2018 Cuma günü sona erecek.

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Kastamonu'da il merkezi ve ilçelerde 500 kişi 30 Haziran 2019 tarihine kadar istihdam edilecek. Başvuru yapan işsiz vatandaşların işe yerleştirilmeleri Kamu Kurumları ve Belediyeler ile yapılan protokollere göre noter kurası ile belirlenecek. Programlardan yararlanmak isteyen kişilerin İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, programa müracaat ettiği tarihte 18 yaşını bitirmiş olması, emekli ve malul maaşı almaması, açık öğretim hariç öğrenci olmaması, SGK kayıtlarına göre çalışmıyor olması gerekiyor.