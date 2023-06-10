"Uğur böceği örümceği zehirsiz"

Niğde'de sokakta görüntülenip, sık sık medyada gündeme gelen uğur böceği örümceği (Eresus cinnaberinus) zehirli olduğu iddiaları nedeniyle paniğe neden oldu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, "Tamamen zararsızdır, tam aksine popülasyon için de faydası vardır” dedi.

Gündemde olan ve paniğe neden olan uğur böceği örümceği (Eresus cinnaberinus) hakkında bilgi veren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, “Bu örümcek türü uğur böceği örümceği; yani eresus cinnaberinus olarak bilinmekte. Bu uğur böceği örümceğinin denmesi de örümceğin kırmızı ve siyah benekleri olmasıdır. Genelde erkek örümceklerde bu desenler görülür. Dişiler ise daha siyahtır. Bu örümceğin bu dönemde görülmesi ise erkeklerde çiftleşme dönemidir ve dişiler genelde sabit kalır. Bu nedenle erkek örümcekler dişileri aramaya çıkar. Erkek uğur böceği örümceğinin dişilere göre sayısı da oldukça fazladır. Erkekler dişilerini ararken birçok insanla da karşı karşıya kalabiliyor. Şu an bu türlerin sayısı oldukça fazladır. Bunu da bu örümceği avlayan avcıların sayısının düşmüş olması ve iklimin yağışlı geçmesinden kaynaklanabilir” dedi.

"Zehirli değil"

Uğur böceği örümceğinin zehirli olmadığını sadece alerjisi olan kişilerde etki gösterebileceğini söyleyen Demir, “Bu örümcekler zehirli değildir ve öldürmez. Bu canlılar küçük böceklerle beslenirler. Sadece ağız yapıları ile yumuşak böcekleri felç duruma getirirler ve daha sonra yerler. Zehir oranı vericisi çok düşüktür. Sadece küçük çocuklarda alerjisi varsa etkisi olabilir. Zarar vermekten ziyade popülasyon için oldukça değerli bir türdür. Tarım alanına zarar veren böceklerden beslendiği için de oldukça faydası vardır” diye konuştu.