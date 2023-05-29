Ukrayna'nın Avrupa Güvenlik Alanına Entegrasyonunun sorunları uzluonlen

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi paydaşları arasında yer aldığı Ukrayna'nın Avrupa Güvenlik Alanına Entegrasyonunun Sorunları adlı konferans çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilen konferansta, Rusya ile Ukrayna arasında topyekun savaş durumunda Avrupa Birliği'nin krizle mücadele düzenlemesi, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya üyelik beklentileri ve Avrupa güvenlik politikasının eğitim süreçlerine dahil edilmesinin metodolojik ilkeleri gibi konular ele alındı. Çevrim içi programa katılan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Hilal Zorba Bayraktar, konferansta "Rusya-Ukrayna Krizinde ve Avrupa Güvenliğinde Türkiye'nin Arabulucu Rolü" konulu bir sunum yaparken; Üniversite Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Şahin ise "Türk Yükseköğretiminde Uluslararası İlişkiler Lisans Programlarında Avrupa Güvenliği" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Konferans tartışma bölümünün ardından sona ererken, üniversiteler arasındaki ikili iş birliklerinin artırılarak devam edeceği belirtildi.