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Ulukışlalı öğrenciler Huzurevi sakinleriyle buluştu

Ulukışla Kurtuluş Ortaokulu 5.

Sınıf öğrencileri Okul Müdürleri Mikail Güner ve öğretmenleri ile birlikte kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in ve şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etti. Öğrenciler şehitler için Kur'an'ı Kerim okudular.


Ardından Bor ilçesinde bulunan Ahmet Kuddusi Huzur Evine ziyarette bulundular. Huzurevi sakinleri ile sıcak bir ortamda zaman geçirdiler Torun - dede-nine buluşması felsefesiyle yaklaşılan etkinlikte öğrenciler dede-nine leriyle sohbetler ettiler. Öğrenciler dede ve nineleriyle oyun havası eşliğinde oyunlar oynadılar. Okul Müdürü Mikail Güner "Tek yönlü bakış açısıyla eğitimin hedeflerine ulaşılamayacağını. Niğde'nin en uzak ilçesi olmamız , olanaklarımızın yetersiz olması bizleri Niğde'nin ve bölgenin iddialı okulu olmamıza ve değerlerimize olan duyarlılıklarımıza engel değildir. Eğitim bir bütündür ve bizler bu bütün parçayı tamamlamak için uğraşıyoruz. Sportif, sanatsal, bilimsel, akademik çalışmalarımızı değerlerimizle giydiriyoruz.


Derdimiz çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak değildir, dünyaya güzel çocuklar bırakmaktır” dedi.

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