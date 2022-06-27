Üniversite Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Geçici Ruhsatını aldı

C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen Geçici Ruhsat Belgesi'ni aldı.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teslim edilen Geçici Ruhsat Belgesini alan ve konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırma yönetmeliği çerçevesinde alınan geçici ruhsat belgesinin kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade etti. Üniversiteye kazandırılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Niğde'ye ve bölgeye önemli bir sağlık hizmetini daha sunmanın gururunu yaşadıklarını da aktaran Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; “Göreve geldiğimiz günden itibaren önceliğimiz Niğde ilinin ve çevresinin acil olarak değerlendirilen sağlık ihtiyacını karşılamak oldu. Bu bağlamdaki çalışmalarımızın da hızla sonuç veriyor olması bizi önümüzdeki çalışmalar için daha çok motive ediyor. Şimdi ise önceliğimiz Diş Hekimliği Fakültesindeki personel sayılarımızı yukarı çekmek olacak. Belgenin alınmasında emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.