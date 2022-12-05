Üniversite ile İŞKUR arasında protokol imzalandı

İŞKUR'da görevli İş Kulübü Liderleri aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, öz geçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak ve iş birliği ile kariyer günü ve istihdam buluşmaları programları düzenlemek amacıyla protokol imzalandı. Protokol törenine, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İŞKUR Niğde İl Müdürü Ali Bingül, Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ve Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cem Baltacıoğlu katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, iki kurum arasında kurulacak iş birliği ile üniversitenin Niğde iline olan akademik desteğinin artarak devam edeceğini ve bu tür iş birliklerine her zaman açık olduklarını vurguladı. İŞKUR Niğde İl Müdürü Ali Bingül ise desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya teşekkür ederek protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tören günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.