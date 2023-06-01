Üniversite tarım işçilerine yüzde 45 zam yapıldı

Protokol öncesi tarım işçilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve yönetim kadrosu, bir süre işçilerimizle sohbet ederek talepleri dinledi. Toplantıda açıklama yapan Rektör Uslu; "Üniversite yönetimi olarak tüm işçilerimizin emeklerinin korunması ve kendilerine refah içinde bir yaşam sunabilmek adına maddi desteğin sağlanması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün yapacağımız ek protokol de buna en açık örnekler arasında yer almaktadır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yönetimi için her personel aynı derecede önemli ve kıymetlidir" dedi.

Toplantının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan ve Tarım-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Receb Kocapiçak, tarım işçileri sevindiren protokolü imzaladı. Protokol imza töreni ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, protokolün herkes için hayırlı olmasını temenni etti. Tarım-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Receb Kocapiçak ise protokolün imzalanmasında büyük emekler veren ve işçilerden desteğini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya teşekkür etti.

Tören günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.