Üniversitede 18 Mart Çanakkale Zaferi konferansı gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla '18 Mart Çanakkale Zaferi Konferansı' gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Doğan'ın sunumuyla gerçekleşen programa, Niğde Belediye Başkan Vekili Rasim Ağadayı, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu konuşmasına; “Şanlı milletimiz 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale'de adeta bir var olma mücadelesi vermiş ve bütün dünyaya vatanı, bayrağı ve manevi değerleri uğruna her türlü zor şarta rağmen yılmadan, yorulmadan, azim ve kararlılıkla bağımsızlığını koruyacağını ilan etmiştir” ifadeleri ile başladı. Yurdu emanet eden, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerin hatırası, vatansever Türk Milletinin de sürekli olarak hafızasında canlı kalacağını aktaran Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu açıklamalarının sonunda, kendilerinin de her geçen gün vatan, millet ve bayrak uğruna ara vermeden geçmişte olduğu gibi bugün de aynı şuurla çalışmalarını artırarak sürdürme gayreti içinde olacaklarını söyledi. Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Hamdi Doğan ise; “Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki; temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm Türk Milleti ve Türk Gençliği tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza etmektir” diyerek başladı. Çanakkale'nin, Türklerin Anadolu'ya gelişinden itibaren süregelen vatan müdafaasının en önemli halkalarından bir tanesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamdi Doğan; “Çanakkale Muharebeleri de Türk milletinin hafızasına kazınan, hatırası hep taze kalan, üzerinden geçen yıllara rağmen coşkuyla anılan, büyük bir zafer, kahramanlık ve mücadele örneğidir” dedi.

Çanakkale muharebelerine de değinen Prof. Dr. Hamdi Doğan açıklamalarının sonunda, Çanakkale'de hedef alınanın sadece devleti ve milleti değil tarih olduğunu ifade ederek, imha edilmek istenenin ise milli varlık olduğunu söyledi. Program; Prof. Dr. Hamdi Doğan'a Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu tarafından teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.