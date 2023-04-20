Uygulamada arama yapılan araçta 2 milyon 420 bin makaron bulundu

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ekiplerin arama yaptığı araç içerisindeki aramalarında 2 milyon 420 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulukışla İlçesi Eminlik uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 2 milyon 420 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.