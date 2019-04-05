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Uyuştrucu satıcıları gözaltına alındı

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan kişilere yönelik kırsaldaki çalışmaları devam ediyor.


Ekipler, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.


Operasyonda, C.Y, O.D. ve M.A. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar extacy hap ve esrar ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, savcılık ifadesinden sonra salıverildi.


"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimligine sevk edilen O.D. ve C.Y, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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