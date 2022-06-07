İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu imal edilen eve baskın : 2 gözaltı

Niğde’nin Bor İlçesinde jandarmanın uyuşturucu imalatı ve ticareti yapılan bir eve düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor İlçesinde jandarmanın uyuşturucu imalatı ve ticareti yapılan bir eve düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kemerhisar Beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 200 gram uyuşturucu madde ile 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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