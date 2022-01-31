İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, 46,05 gram esrar, 27 adet ecstasy hap, 17,02 gram bonzai, 13,64 gram metamfetamin, 3,82 gram eroin ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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