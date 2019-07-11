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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde 34 adet çocuk pornolarının bulunduğu CD ele geçirildi.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde 34 adet çocuk pornolarının bulunduğu CD ele geçirildi.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmada Merkez Uluağaç kasabasında A.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.


Jandarma ekipleri 2 ay süre yaptığı fiziki ve teknik takibi sonunda 50 yaşındaki A.A'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, 40 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin, 1 gram kokain, çiçek saksısında yetiştirilmiş 41 kök kenevir bitkisi, 300 gram haşhaş tohumu, 5 gram kenevir tohumu, 13 adet kaçak kazıdan elde edilmiş muhtelif tarihi eser çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ve alüminyum folyo ve 34 adet çocuk pornolarının bulunduğu CD ele geçirildi.


Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelenin karakolda işlemleri devam ediyor.

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