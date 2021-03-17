Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Niğde'de çay tepsisi üzerinde 'Sentetik Kannabinoid'' maddesi üretimi yapan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 237,32 gram 'Sentetik Kannabinoid'' maddesi ve madde üretiminde kullanılan 2 adet pet şişe içinde bulunan kimyasal madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.