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Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.


Ekipler, yaptıkları planlı çalışma neticesinde, Bor ilçesinde 40 personelin katılımıyla 10 adrese düzenlediği operasyonda, 7 şüpheliyi yakaladı.


Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapan ekipler, bir miktar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle 16 kişi hakkında da işlem yapıldı.

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