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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi

Niğde ve Adana’da Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Niğde ve Adana'da Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye çıktı.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Firari iki kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında soruşturma başlatmış, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 16'sı İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Niğde merkez, Karaatlı ve Dündarlı beldeleri ile Adana'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. Devam eden operasyonlarda ise firari bir kişi yakalanmıştı.

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