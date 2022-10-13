Uyuşturucu operasyonunda tabanca ve mermi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kiledere beldesinde bir kişinin ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Ekipler düzenlediği operasyonda; 20 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 719 mermi ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.