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Uyuşturucu satıcısı 4 kişi gözaltına alındı

Niğde’de jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet extacy hap, 5,2 gr metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Şüpheliler jandarmada yapılan işlemlerin ardından Niğde adliyesine sevk edildi.

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