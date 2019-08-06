İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı

Niğde’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.


Son yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerlerinde, iş yerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda satışa hazır halde; 21 gram ağırlığında Metamfetamin, 26 gram Esrar, 30 gram Bonzai, 85 gram eroin ve 15 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.