Uyuşturucu tacirleri polis tarafından yakalandı

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları 16 plakalı araç içereninde bulunan E.K -C.K isimli şahıslar ile birlikte satışa hazır durumda 2.74 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi

Yakalanan araç ve içereninde bulunun 2 kişi Polis tarafından sorgulanmak üzere Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine götürüldü.