İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Uyuşturucu tacirlerini narkotik köpeği 'Maya' yakalattı

Niğde’de Narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de Narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Niğde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına' yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta Dedektör Köpek 'Maya' ile yapılan aramada sağ ön koltuk altında zulalanmış 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.A.D.ve T.B. gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.