Uyuşturucu tacirlerini narkotik köpeği 'Maya' yakalattı

Niğde'de Narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına' yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta Dedektör Köpek 'Maya' ile yapılan aramada sağ ön koltuk altında zulalanmış 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.A.D.ve T.B. gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.