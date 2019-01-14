Niğde'de muhtarlara Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele toplantısı düzenlendi.

Niğde merkez, köy ve mahalle muhtarlarına uyuşturucu ile nasıl mücadele edileceği ve muhtarların üzerlerine düşen görevler hakkında bilgiler verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Yeşilay'ın sunumlarının yapıldığı toplantının açılış konuşmasında Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, uyuşturucu ve madde bağımlılığının günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öncelikli sorun olduğunu ve bu konuda muhtarımızın üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttikleri üzere terörle mücadele gibi öncelikle ele almamız ve topyekun mücadele etmemiz gereken bir konu olduğunun altını çizen Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, “Memnuniyetle görüyoruz ki; uyuşturucuyla mücadele konusunda son yıllarda devletimiz ve hükümetimiz büyük adımlar atmıştır. Bu amaç doğrultusunda İçişleri Bakanlığımız ve tüm kurumlarımız bağımlılık ve uyuşturucuya karşı çok ciddi bir mücadelenin içine girmiştir. Aynı şekilde İlimizde de konuyla ilgili çalışmalarımız kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu noktada gerek uyuşturucunun arzı ve talebinin önlenmesi, gerekse toplumda farkındalık yaratılması adına çok önemli adımlar atılmış durumda. Bir taraftan Sağlık Müdürlüğümüz öncülüğünde hazırlanan eylem planları doğrultusunda toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik aylık toplantılarımız ve çalışmamız devam ederken bir taraftan da güvenlik güçlerimiz uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına karşı yoğun ve etkin bir mücadele yürütmektedir'' dedi.

Niğde ilk 3'e girdi

Şimşek, ‘‘Özellikle son 1 yıl içeresinde Niğde'de güzel sonuçlar alınmış ve ilimiz en iyi mücadele eden ilk 3 ilden birisi olmuştur. İlimizde 362 olayda 515 şahsa işlem yapılmıştır. Şüphesiz ki; elde edilen bu başarılarda ve yapılan mücadelede muhtarlarımızın katkısı çok büyük. Bu katkı ve yardımlarınız bundan sonra da bekliyoruz. Biz muhtarlarımızı vatandaşa en yakın yönetim birimleri, bir bakıma da devletin kılcal damarları olarak görüyoruz. Muhtarlarımız, mahalle ve köylerinizde bizlerin gözü kulağı, devletimizin temsilcisidir. Muhtarlarımız sayesinde devletimiz kimsesize, yetime, öksüze şefkat eli uzatıyor. Sizler sayesinde devletimiz yaşanan olumsuzlukları öğrenip müdahale ediyor, suçluları yakalıyor. İnanıyorum ki; hepimizin ortak sorumluluğu olan bu konuda siz kıymetli muhtarlarımız üzerine düşeni yapacaktır. Ve yine İnanıyorum ki; uyuşturucu ve diğer bağımlılıklar gibi her türlü olumsuzluklardan gençlerimizi ve çocuklarımızı hep birlikte koruyacağız, İnşallah geleceğin Türkiye'sini emanet edeceğimiz gençlerimizi, sağlıklı, inançlı ve imanlı nesiller olarak yetiştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmadan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay yetkilileri uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda sunum yapıldı.

Yapılan sunumların ardından düzenlenen toplantı soru cevap şeklinde devam etti.

Toplantıya Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Garip Gümüş, muhtarlar katıldı.