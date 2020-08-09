Üzerine kaya düşen dağcı yaralandı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'nda kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı helikopterle kurtarıldı.

Arkadaşıyla birlikte Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Mine Kale'nin Yedigöller mevkiinde üzerine kaya yuvarlanması sonucu ayağı kırıldı. Arkadaşının durumu haber vermesi üzerine olay yerine JAK, AFAD, UMKE ve Arama Kurtarma Eğitmeni Profesyonel Dağcı Arif Öztürk olay yerine sevk edildi. Ekipler yaralıya ulaşarak ilk müdahalede bulunduktan sonra yaralı dağcı Mine Kale, helikopterle kurtarıldı. Dağcı, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.