Uzmanlar, mantar zehirlenmelerine karşı uyardı

Niğde genelinde dönemsel olarak yetişen mantarları toplayan vatandaşların 3'te 1'i mantar zehirlenmeleriyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar ise doğada kendiliğinden yetişen aminitar türü mantarların taşıdığı riske karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Mevsim yağışlarının başlamasıyla beraber mantarlar da toprakta kendini göstermeye başladı. Doğada kendiliğinden yetişen mantarların bazı türleri zehirli özelliklere sahip olabiliyor. Hatta zehirli mantarlar daha ileri safhalarda ölümlere yol açabiliyor. Zehirli mantarın karaciğer yetmezliğine neden olduğunu belirterek, organ nakli yapılmadan zehirlenen kişinin kurtuluşunun zor olduğunu ifade eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz; mantar zehirlenmelerinin dönemsel olarak önemli problem haline geldiğini söyledi. Aminitar türü mantarların çok zehirli olduğunu ve mantar zehirlenmelerinin dönemsel olarak önemli problem haline geldiğine vurgu yapan Doç. Dr. Kaçmaz; “Mantar zehirlenmeleri dönemsel olarak önemli problem haline geliyor. Özellikle ülkemizde yaz mevsimine geçişlerde ve sonbahar ayları mantar zehirlenmelerinin en sık görüldüğü zamanlardır. Dünya üzerinde çok çeşitli mantarlar var. Ülkemizde tespit edilmiş yüzlerce çeşidi bulunmaktadır. Bunların çoğu zehirsiz olarak adlandırılıyor. Bunların içinde zehirli olan türleri de var. Bazı türler özellikle çok zehirli. Aminitar tür dediğimiz türler çok zehirli” dedi. Mantar zehirlenmelerinin iki tür veri gösterdiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, “Yanlışlıkla zehirli bir tür mantarın yenmesi durumunda çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle mantar toplayan kişiler şuurlu olması lazım. Mantar türlerinin tanınması bizim için çok önemli. Mantar zehirlenmelerini iki tür veri gösteriyor. Özellikle bu konu da uyarmak istiyorum halkımızı. Zehirli mantarların bir kısmı hafif veriler verirken, bunlar iki saat içinde bulantı, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı verileri veriyor. Bu hastalar genellikle 24 saat içinde rahatlatılıyor ve takip tedavisi ile destek tedavisiyle çoğu zaman yoğun bakım yatışı gerekmeden taburcu edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Tehlikeli türler 6-24 saat arasında veri veriyor

Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, asıl tehlikeli mantar türlerinin 6 ila 24 saat arasında veri verdiğini sözlerine ekleyerek, “Gerçek zehirle mantar türlerinde 6 ile 24 saatleri arasında veri oluşuyor. Bu tür mantarları yiyen kişiler zehirli olduklarını düşünmedikleri için 6-7 saate kadar hiçbir veri vermediği için o iyilik halinde olayın farkına varmıyorlar. Daha sonra geç kalınmış bir şekilde hastaneye başvuruyorlar. Asil zehirli ve ölümcül mantar türleri yiyenler karaciğer enzimlerinin yükselmesi ve böbrek yetmezliği ile bizlere başvuruyorlar. Bu hastalar zor bir aşamada bizlere başvurdukları için tedavisi de zor oluyor. Bu verilerle gelen hastaların karaciğer yetmezliği böbrek yetmezliği, ciddi problemleriyle yoğun bakım yatışlarının olduğunu ve bunların da bir kısmının da hayatını kaybettiğini söylemek isterim. Bilindiği üzere çoğu mantar zehirsiz ama içlerinde toksit etki yapan zehirleyen mantarlar da olduğunu unutmamız gerekiyor. Bu tip zehirle mantarların geç veri verdiğini için bu türlere karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.