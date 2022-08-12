Vali Koç, çiftçilerle patates hasadı yaptı

Altunhisar ilçesinde patates hasadı yapan işçilerle ile sohbet eden Vali Koç; Niğde'de 2022 yılında 157 bin 580 dekar alanda ekim yapıldığını, 629 bin 493 ton patates üretimi beklendiğini söyledi.

Türkiye toplam patates üretiminin yüzde 11,29'unun Niğde'de üretildiğini anlatan Vali Koç, "Ekiliş alanında üçüncü, üretimde ise ikinci sırada yer almaktayız. Üretilen patateslerin yüzde 50'si yemeklik, yüzde 35'i sanayilik, yüzde 10'u tohumluk ve yüzde 5'i yemliktir. Üreticilerimize verimli bir yıl diliyorum” dedi.

Patates tarlasında çalışan gençlerle yakından ilgilenen Vali Koç, “Devletimiz 'ben okuyacağım' diyen çocuğun her türlü ihtiyacını karşılıyor. Kitaplar ücretsiz, taşıma ücretsiz, yemek ücretsiz. Kırtasiye alamayanlara devlet yardım ediyor. Yeter ki gençlerimiz okumak istesin” ifadelerini kullandı.