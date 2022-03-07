Vali Şimşek, kütüphanesindeki kitapları bağışladı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Bir Kitap da Benden Olsun Kütüphaneler Hayat Bulsun" Kampanyasına özel kütüphanesinde bulunan kitapları bağışladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminin başlattığı “Bir Kitap da Benden Olsun Kütüphaneler Hayat Bulsun" Kampanyasına destek olmak için 19 Mayıs Ortaokulundaki atık malzemelerden oluşturulan kütüphanede düzenlenen programda katılan Vali Şimşek, kitap kampanyasına destek istedi. Niğde'de 364 okul ve kurumun kütüphaneye kavuştuğunu belirten Vali Şimşek, “İlimizde kütüphanesiz okul ve kurumun kalmadı. Toplam 364 okul ve kurumumuz kütüphaneye kavuştu. Bunlardan 33'ü Z Kütüphane tarzında. Açtığımız kütüphaneleri daha da zenginleştirmek amacıyla bu kampanyayı başlattık. Ben de kütüphanemde olan 100 kitabı bu kütüphanemize bağışladım. Tüm Niğdelilere çağrıda bulunuyorum, 'gelin evinizdeki ihtiyacınız olmayan kitapları, kütüphanelerimize bağışlayın. Yine hayırseverlerimiz yeni kitaplar alıp bağışlayabilirler. Bu şekilde kütüphanelerimizi zenginleştirelim ve çocuklarımızı daha çok kitapla buluşturalım.' Sadece Niğdeliler için söylemiyorum, bu kampanyamızı duyan herkesi destek olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ise "Bu kampanyaya başlamadan önce ilimizde öğrenci başına düşen kitap sayısı yüzde 3,7 idi. 8 Şubat'ta başlayan kampanyayla 82 bin kitap kazandırdık. Öğrenci başına düşen kitap sayısını yüzde 8'e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.