Valiye mektup yazıp evinde misafir etti

Niğde'de Atatürk İlkokulu 5'inci sınıf Ecem Malgır, Niğde Valisine mektup yazarak evine davet etti. Vali Yılmaz Şimşek ise mektubun karşılığında Ecem'in evine misafir oldu.

Ecem, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e kar tatilini yaptığı için mektup yazdı. Mektubunda tatil için teşekkür ederken, tatil boyunca kitap okuduğunu ve kar topu oynadığını yazdı.

Mektubu alan Vali Şimşek ise beraberindeki Milli Eğitim Müdürü ile Selçuk Mahallesindeki evine gitti. Büyük mutluluk duyan Ecem, Valiye yazdığı şiiri okudu ve bağlama çaldı.

Vali Şimşek, ‘‘Ecem'in mektubuna kayıtsız kalmadık, Ecem'in evine geldik. Böyle güzel bir mektuba güzel bir şiiri gördükten sonra gitmeye karar verdik. Mektupta evin adresini de konum çizmiş. Hem ziyaret ettik hemde karnesini verdik. Takdir almış, başarılar diliyorum'' dedi.