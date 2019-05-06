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Vücutlarına sarılı 3 kilo 100 gram esrarla yakalandılar

Niğde’de Narkotik ekipleri bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada, 2 şüphelinin üzerinde bellerine sarılı vaziyette 3 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Niğde'de Narkotik ekipleri bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada, 2 şüphelinin üzerinde bellerine sarılı vaziyette 3 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eminlik Gişelerindeki uygulama noktasında şehirlerarası yolcu otobüslerinde Narkotik Dedektör Köpeği Maya eşliğinde arama yaptı. Otobüste yolcu olarak bulunan R.A. ve S.G'ye köpeğinin tepki vermesi üzerine şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Yapılan üst aramalarında ise sırtlarına korse ile sarılmış ve bantlanmış vaziyette toplam 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

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