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Yaralı dağcıyı askerler böyle kurtardı

Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı’nda üzerine kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı Mine Kale’nin kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda üzerine kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı Mine Kale'nin kurtarılma anları kameraya yansıdı.


Dün arkadaşıyla birlikte Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Mine Kale'nin Yedigöller mevkisinde üzerine kaya düşmesi sonucu ayağı kırıldı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE ve arama kurtarma eğitmeni profesyonel dağcı Arif Öztürk, olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaralı Mine Kale'ye ulaşarak ilk müdahalede bulundu. Ardından bölgeye ait sevk edilen Hava Kuvvetlerine helikopterle alınan Kale, hastaneye kaldırdı. Dağcının askerler tarafından kurtarılma görüntüleri ise kameralara yansıdı.

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