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Yatırımcıların gözdesi; Bor OSB

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine önemli bir yatırım için arsa tahsisi gerçekleştirildi.


Geçtiğimiz yıl sonu tahsisleri gerçekleştirilen Akgüç Seramik A.Ş. ve Nuhoğlu Bakır Madencilik Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'den sonra, Türkiye 'de hazır gıda sektörünün öncü isimlerinden ve sektörde önemli bir role sahip olan Tukaş Gıde Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye arsa tahsisi gerçekleştirildi. 2019 yılının sonuna doğru Akgüç Seramik A.Ş. 200 bin metrekare ve Nuhoğlu Bakır Madencilik Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 200 bin metrekare olmak üzere toplamda 400 bin metrekare arsa tahsisleri gerçekleştirilmişti.



Firma İzmir Torbalı,Balıkesir Manyas ve Manisa Akhisar ‘daki tesislerinden sonra dördüncü büyük tesisini Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine yapacak. OSB Yönetim Kurulunca firmaya yaklaşık 190 bin metrekare arsa tahsisi yapıldı. Köklü geçmişe sahip olan Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tahsis edilen arsa üzerinde inşa edilecek üretim tesisini 1 yıl içerisinde faaliyete geçirmeyi planlıyor. Firma kurulacak tesisinde salça ve sebze konserve imalatı gerçekleştirecek. Firma doğrudan 700 kişiye, dolaylı olarak da 3 bin kişiye istihdam imkanı sağlaması hedefliyor. Firmanın üretime geçmesi ile birlikte bölgemiz çiftçileri için de domates ve çeşitli sebze yetiştiriciliğinde önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor.

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