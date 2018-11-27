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Yayla evi, yangında kullanılamaz hale geldi

Niğde’de yaylacıya ait evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Niğde'de yaylacıya ait evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Ulukışla İlçesine bağlı Elmalı Köyü'nde yayla evi olarak kullanılan evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yangın yetkililere bildirildi. AFAD, Niğde Belediyesi ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. Ev sahibinin Adana'da yaşadığı yaz aylarında yayla evi olarak kullandığı öğrenildi.

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