Yerli Malı Haftası'nda 12 öğrenci zehirlendi

Niğde'de ‘Yerli Malı Haftası' nedeniyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şehit Fazıl Doğruöz Teknik Lisesinde meydana geldi. Öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi. Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 12'si kısa süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenciler, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuk acil servisinde tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.