İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol kenarına çarpan otomobil şaha kalktı: 2 yaralı

Niğde’de rampa yukarı çıkarken geri kaçan otomobil yol kenarındaki yüksekliğe çarparak şaha kalktı.

Niğde'de rampa yukarı çıkarken geri kaçan otomobil yol kenarındaki yüksekliğe çarparak şaha kalktı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Taşlıca köy yolu üzerinde Ö.U. yönetimindeki 42 BE 310 plakalı otomobil, rampadan çıkarken aniden geri kaçınca yol kenarındaki yüksekliğe çarparak şaha kalktı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri hafif yaralanan Ö.U. ve H.A.'yı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.