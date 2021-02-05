İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolcu otobüsünde 14 kilo uyuşturucu ala geçirildi

Niğde’de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valizinde 14 kilo 450 gram esrar bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valizinde 14 kilo 450 gram esrar bulunan 1 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptığı istihbari çalışma sonucunda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsü Ulukışla Eminlik Gişeleri uygulama noktasında durdurdu. M.K isimli yolcunun valizinde yapılan aramada 14 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.