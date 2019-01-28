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Yolcu otobüsüyle kaçak içki taşırken yakalandı

Niğde’de yolcu otobüsünde kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de yolcu otobüsünde kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Otoban Giriş ve çıkışlarında yaptıkları yol kontrollerinde bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünün bagajında B.A.A ait koli ve çantasını arama yaptı. Yapılan 12 adet rakı ve 11 adet Viski olmak üzere toplam 23 adet kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı.

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