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Yük treninin çarptığı adam öldü

Niğde’de yük treninin çarptığı şahıs, hayatını kaybetti.

Niğde'de yük treninin çarptığı şahıs, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şahinali Mahallesi Yağdan mevkiinde meydana geldi. Tren yolundan karşıdan karşıya geçmek isteyen 52 yaşındaki M.K. isimli şahıs, trenin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası M.K.'nin cansız bedeni Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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