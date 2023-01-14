Yükümlülerden örnek hareket

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yükümlüler sosyal sorumluluk için 3 hükümlü merkeze bağlı Güllüce Köyü İlköğretim Okulunda öğrenim görmekte olan 19 erkek ve 1 kız öğrencinin saçlarını, onların istedikleri şekil ile kesim işlemini gerçekleştirdi. Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir; konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, anlamlı projenin gerçekleşmesine vesile olan başta Niğde Cumhuriyet Savcısı Ömer Ekmen olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Güllüce Köyü İlköğretim Okulu Müdüresi Leyla Aygüneş ve emeklerini esirgemeyen yükümlülere teşekkürlerini iletti.