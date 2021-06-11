Zabıta Ekipleri kaybolan dizüstü bilgisayarı sahibine teslim etti

Vatandaş bulunan bilgisayarından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Niğde Belediyesi Zabıta ekipleri, Perşembe pazarı civarında bir vatandaşın dizüstü bilgisayar bulduğu ihbarını aldı. Kayıp dizüstü bilgisayarın sahibinin bulunması için harekete geçen Zabıta ekipleri vatandaşı bularak konuyla ilgili kendisine bilgi verdi.

Kaybettiği dizüstü bilgisayarın bulunduğu bilgisini alan vatandaş Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne geldi. Vatandaşa tutanak karşılığında bilgisayarı teslim edildi.

Kaybettiği dizüstü bilgisayarı belediye görevlilerinden teslim alan vatandaş zabıta ekiplerine teşekkür etti.