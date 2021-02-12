Zabıtalara Ölçü ve Tartı Semineri

Niğde Belediyesi Zabıta personeline Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ileBelediyemiz Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğumuz ‘tartı ayar memurları ile denetim zabıtalarını' na ölçü ve tartı konusunda eğitim semineri verdi.

Niğde Belediyesi Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılan seminere Niğde Belediyesi Zabıta Ekipleri katıldı.

Zabıtalarımızın pazar yerlerinde ve esnafların kullandığı ölçü ve tartı aletlerini denetlerken nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılan seminerde; 3516 sayılı Ölçüle ve Ayar kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen Uluslararası standartlara uygun olmayan tartı aletlerinin alışverişte kullanılması yasak olup, kullanılması durumunda cezasının 10.000-50.000 TL arasında olduğu ve ayrıca muayenesiz mührü yapılmamış ölçü ve tartı aletlerini kullanılmasının cezasının ise 600-10.000 TL arasında olduğu anlatıldı. Esnaflarımızın cezai duruma düşmemeleri için zabıtamızın gerekli uyarıyı yapmaları hususunda bilgi verildi.

Ayrıca, Belediyemiz Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğumuzun yaptığı açıklamada; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile ilgili Muayene Yönetmeliği gereği, kullanılan tüm Ölçü ve Tartı Aletlerinin 2(iki) yılda bir Periyodik muayene ve damgasının yaptırılması zorunludur. Müracaatlar her yılın Ocak ayından başlayıp Şubat ayının son gününe kadar devam eder. 2019 yılında Muayene ve damgası yapılan Ölçü ve tartı aletlerinin 2021 yılı Şubat ayı sonuna kadar beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.

Yönetmelik gereği Belediyelerimizin sorumluluğunda olan, Ölçü ve tartı aletleri mallarını doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan elektronik ve mekanik tartı aletleri ile tüm esnafların kullandığı mekanik masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, İbreli teraziler, uzunluk ölçüleri, akıcı maddeler ve kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg' a kadar (5 kg dahil) kütle ölçülerinin periyodik muayene müracaatlarının Belediyemize bildirilmesi gerekmektedir.

Muayene ve mühürsüz ölçü ve tartı aletinin alış-verişte kullanılması, bahse konu kanun ve ilgili yönetmelikleri gereği yasak olup cezai işlem uygulanacağından, esnaflarımızın kullanmakta oldukları ölçü ve tartı aletinin beyanını zamanında vermeleri gerekmektedir.

Dükkanlarda kullanılan elektronik tartı aletlerinin beyanı, Sanayi ve teknoloji il müdürlüğünün yetkilendirmiş olduğu muayene servislerine verilir.

Ölçü ve ölçü aletlerinin ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi, stok muayenesine tabi tutulması gerektiği ifade edilen seminerde, daima vatandaşın hakkının korunması gerektiği vurgulandı.