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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Niğde Anadolu FK: 0 - Antalyaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur maçında Antalyaspor, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın penaltılarında Niğde Anadolu'yu 3-2 yenerek 5. tura yükseldi.



Stat: Niğde 5 Şubat


Hakemler: Emre Kargın, Ahmet Şimşek , Hakan Betaş


Niğde Anadolu: Muhammet Taha Tepe, Metehan Yılmaz, Atalay Gürel, Berkehan Biçer, Mustafa Emirhan Özyaşar, Fatih Ateş (Atalay Yıldırım dk. 89 ?), Berkin Taşkın, Kadir Yurttadur (Embiya Ayyıldız dk. 51), Aykut Çolakoğlu (Enis Durak dk. 62), Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişçi


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Tarık Çamdal (Cissokho dk. 91 ?), Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert (Halil ibrahim Sevinç dk. 68), Harun Alpsoy (Doğukan Sinik dk. 61), Amilton, Fredy (Dala dk. 46), Blanco


Sarı kartlar: Mustafa Hakkı Peker, Metehan Yılmaz, Muhammet Taha Tepe, Atalay Gürel, Recep Yemişçi (Niğde Anadolu), Blanco, Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)


Penaltılar:


Niğde Anadolu: Embiya Ayyıldız, Berkin Taşkın.


Antalyaspor: Dala, Yekta Kurtuluş, Blanco.

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