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ZTK: Niğde Anadolu FK: 3 - Kahramanmaraşspor: 2

Niğde Anadolu FK, Türkiye Kupası 1.

Eleme turunda Kahramanmaraşspor'u 3-2 yendi.



Stat: Ömer Halisdemir Üniversitesi


Hakemler: Hamit Basık, Caner Eroğlu, Mahmut Gülle


Niğde Anadolu FK: Muhammet Demir, Batuhan Işık (Ahmet Demir dk. 46), Eray Eker, Ahmet Keleş, Yağız Efe Zeybek (Mehmet Can Karaer dk. 67), Murat Balçın, Eren Moroğlu (Selçuk Öztürk dk. 56), Görkem Akıllı (Rıdvan Çelik dk. 46), Harun Kahraman, Mustafa Yılmaz (Murat Şamil Kurt dk. 46x), Umut Alpaslan


Yedekler: Berkay, Oğuzhan, Selçuk


Teknik Direktör: Ahmet Saray


Kahramanmaraşspor: Enes Sancar Şahin, Özcan Atalay, Deniz Solmaz, Hebat Alan (Koray Kerem Köysüren dk. 46) Fatih Çolak, Caner Yılmaz, Ahmet Zekeriya Kartal, Mehmet Akif Şerifoğlu, Baran Basut (Halil İbrahim Cenik dk. 64), Furkan Şamil Çetin (Ebubekir Tambay dk. 64), Mehmet Han Küçük (Berkay Can dk. 46)


Yedekler: Burak, İbrahim, Batuhan


Teknik Direktör: Tansu Yaan


Goller: Harun Kahraman (dk. 33), Murat Şamil Kurt (dk. 56), Umut Alpaslan(dk. 90) (Niğde Anadolu FK), Furkan Çetin (dk. 3), Mehmet Han Küçük (dk. 5), ( Kahramanmaraşspor)


Sarı Kartlar: Ramazan Doğanay, Harun Kahraman, Murat Balçın (Niğde Anadolu FK), Ahmet Zekeriyya Kartal (Kahramanmaraşspor)

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