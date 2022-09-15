ZTK: Niğde Anadolu FK: 3 - Kahramanmaraşspor: 2

Niğde Anadolu FK, Türkiye Kupası 1.
Eleme turunda Kahramanmaraşspor'u 3-2 yendi.
Stat: Ömer Halisdemir Üniversitesi
Hakemler: Hamit Basık, Caner Eroğlu, Mahmut Gülle
Niğde Anadolu FK: Muhammet Demir, Batuhan Işık (Ahmet Demir dk. 46), Eray Eker, Ahmet Keleş, Yağız Efe Zeybek (Mehmet Can Karaer dk. 67), Murat Balçın, Eren Moroğlu (Selçuk Öztürk dk. 56), Görkem Akıllı (Rıdvan Çelik dk. 46), Harun Kahraman, Mustafa Yılmaz (Murat Şamil Kurt dk. 46x), Umut Alpaslan
Yedekler: Berkay, Oğuzhan, Selçuk
Teknik Direktör: Ahmet Saray
Kahramanmaraşspor: Enes Sancar Şahin, Özcan Atalay, Deniz Solmaz, Hebat Alan (Koray Kerem Köysüren dk. 46) Fatih Çolak, Caner Yılmaz, Ahmet Zekeriya Kartal, Mehmet Akif Şerifoğlu, Baran Basut (Halil İbrahim Cenik dk. 64), Furkan Şamil Çetin (Ebubekir Tambay dk. 64), Mehmet Han Küçük (Berkay Can dk. 46)
Yedekler: Burak, İbrahim, Batuhan
Teknik Direktör: Tansu Yaan
Goller: Harun Kahraman (dk. 33), Murat Şamil Kurt (dk. 56), Umut Alpaslan(dk. 90) (Niğde Anadolu FK), Furkan Çetin (dk. 3), Mehmet Han Küçük (dk. 5), ( Kahramanmaraşspor)
Sarı Kartlar: Ramazan Doğanay, Harun Kahraman, Murat Balçın (Niğde Anadolu FK), Ahmet Zekeriyya Kartal (Kahramanmaraşspor)