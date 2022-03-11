Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu'nun adı değişerek 'Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi' adını aldı.

Cumhurbaşkanlığının, 03/03/2022 tarihli ve 5252 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; “Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde'nin ve bölgenin parlayan yıldızı olarak akademik anlamdaki gelişimini aralıksız olarak sürdürecektir. Son olarak Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulumuzun adının değişerek Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi olması da bunun en açık göstergelerinden biridir. Yönetim olarak, üniversitemizi ve Niğdemizi geliştirme odaklı çalışmalarımızda bizlere destek sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a ve kıymetli Niğde Milletvekillerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.