100. yılda 100. coşku

Tüm yurtta olduğu gibi Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan çelenk sunma programının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Programda konuşan Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu, "Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesini Anadolu'da elden ele gönülden gönle dolaşmasının 100'üncü yıl dönümünün o günün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluk içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti siz gençlere emanettir. Sizler yakın gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anarken, saygıdeğer halkımızın ve sevgili gençlerimizin bayramını kutlarım" dedi.

Açılış konuşmasının ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Ünye Gençlik Merkezi üye öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi, Ünye Gönül Dostları Grubu'nun işaret diliyle İstiklal Marşı okunması, Ünye Gençlik Merkezi Üyeleri Aslan Yeşilyurt tarafından “Bin Canla Seviyorum Türkiye'mi” ve Enes Şen tarafından “Kurtuluş Destanı” adlı şiir okuması ile devam etti.

Gösterilerin ardından ulusal ve uluslararası alanda dereceye giren sporcular ile şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreni sonrası program Ünye Elele Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin kick-boks spor gösterisi, Ünye Anadolu Lisesi öğrencileri müzik dinletisi, Ünye Gönül Dostları Grubu tarafından hazırlanan semazen gösterisi, Ünye Çevre Eğitim Spor ve İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan bilek güreşi gösterisi, Avrupa şampiyonu milli sporcuların wushu gösterisi, Ünye'nin Dünkü Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği folklor gösterileri ile devam ederek, Ünye'nin Dünkü Çocukları Grubu'nun bando yürüyüşü ile son buldu.

Programa ayrıca Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.