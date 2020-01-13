11 tarihi eser objesi ele geçirildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarihi eser niteliğinde 11 eser ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen bir kişinin ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada çeşitli ebatlarda 11 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerin ardından cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakıldı.