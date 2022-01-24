İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

1.5 metre karda kış yürüyüşü

Ordu’da dağcılar, 1.

Ordu'da dağcılar, 1.5 metre kar altında 5 km kış yürüyüşü gerçekleştirdi.


Ordu Dağcılık Spor Kulübü, 2022 yılı sezonu ilk etkinliğini Kabadüz ilçesinde gerçekleştirdi. Zaman zaman şiddetli rüzgarın etkili olduğu kış yürüyüşüne lisanslı 20 sporcu katıldı. Kar kalınlığının 1 metreye, rüzgar biriktirmesi sonucu bazı noktalarda ise 1,5 metreye ulaştığı görüldü. Emine Pınarı Çeşmesi ile Tosunalan Obası arasında yapılan kış yürüyüşü 5 km sürdü. Ordu Dağcılık Spor Kulübü her ay düzenlediği doğa yürüyüşleri ve kamplara 2022 yılı boyunca devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.