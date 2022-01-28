15 yaşında ilk kitabını çıkardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Rukiye Sena Kolcu, kaleme aldığı yazılarını “Yeniden” adlı kitapta toparlayarak edebiyat dünyasına kazandırdı.

Daha ilkokul sıralarında başlayan yazma hevesi zaman zaman kırılsa da vazgeçmeyen genç yazar, şu sıralar kendisine ilham kaynağı olan evinin balkonunda hem kahvesini yudumluyor hem de sıradaki eseri için denemelerini sürdürüyor. “Yeniden” kitabı genç yazarın, vazgeçişlerinin virajından dönen hikayelerin hayata tutunan dizelerini içinde barındırıyor.

Okul hayatı boyunca kendini yazmaya adadığını ifade eden başarılı yazar, olumsuz yorumlar karşısında zaman zaman vazgeçse de asla pes etmeyen tarafı seçmiş. “Artık yazmak istemedim” diyerek o dönemleri aktaran Rukiye Sena Kolcu, “Dördüncü sınıftan bu yana yazı yazıyorum. Okullarda verilen kompozisyon ödevlerini uzun uzun yazarak hazırlardım. Yazdıklarımı öğretmenlerime gösterirdim. Bazı zamanlar olumsuz yorumlar olsa da beni destekleyen insanlar da çok oldu. Bazen düştüm, vazgeçtim, yapamıyorum dedim ve her şeyden vazgeçtim. Artık yazmak istemedim, yorulduğumu hissettim” ifadeleriyle o günleri özetledi.

Yazmak için başından geçen olumlu ve olumsuz olayları dile getiren “Yeniden” kitabının yazarı Rukiye Sena Kolcu, şimdilerde okuyucuları için kitaplarını imzalıyor. Kolcu, bahanesini ise şöyle yorumluyor:

“Tam vazgeçtiğim an, yedinci sınıfta bir öğretmenime götürdüm yazdıklarımı. Yazılarımı beğenmediğini, olmadığını söyleyince hevesim tamamen kırıldı. Daha sonrasında tedavi için doktora gittiğimde bana ‘Büyüyünce ne olacaksın?' deyince ‘yazar olmak istediğimi' söyledim. Bunları başaramayacağımı söyleyerek ‘Talibin çıkınca git evlen' gibi bir şey söyledi. İşte orası benim bahanem oldu. Üzüldüm ama daha da hırs kazandım. Hedeflerime odaklanarak kitabımı çıkarıp onun masasına koymak istedim. Şimdiye geldiğimde kitabımı yayımlayarak okuyucularımla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. O insanlarla konuşmaya dahi küstüğüm dönemlerde yazıya döktüklerim şimdilerde bir kitap olarak yazın dünyasında yerini aldı. O hem kırgın hem hevesli olduğum dönemleri bu kitapta şiir dizelerine döküldü. İlham kaynağım evimin balkonuydu. Denize bakarak kendimle baş başa kalarak yazdım yazılarımı. Kütüphanem falan evimin balkonunda ancak ben hep balkondaki köşemde yazdım yazılarımı. Şimdi yine burada yeni bir kitap üzerine çalışıyorum. İlk defa bir roman deniyorum ve bunu da başaracağıma inanıyorum.”

Yazılarını kitaplaştırmadan önce ailesiyle istişareler yaptığını aktaran Kolcu, anne babasına ve ailesinin yanı sıra kendisine destek olan yakın çevresine de teşekkürlerini iletti.