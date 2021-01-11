17 Kişiye 50 bin 400 TL ceza

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri ilçede düzenledikleri kumar operasyonunda 17 kişiye toplamda 50 bin 400 TL ceza yazdılar.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, “11 Ocak 2021 tarihinde Fatsa ilçesi polis sorumluluk sahası içerisinde 1 adreste 'Kumar Oynamak ve Oynanmasına İmkan Sağlamak' suçuna yönelik olarak yapılan operasyonda kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 17 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 nci maddesi uyarınca toplam 50 bin 400 TL idari para cezası uygulanmış olup, şahıslardan birisinden ruhsatsız bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ve fişekler ele geçirilmiştir. Kumar oynanmasına ve imkan sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.”