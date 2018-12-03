170 adet yer altı konteynırının montajı başladı

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, yer altı konteynırlarının çevre dostu ve şehir mobilyası görünümünde olduğu söyleyerek, “Belirlenen mahallelerde ihtiyaç olan yerlere toplamda 170 adet yer altı konteynırı konulacak. Yer altı konteynırlarının montajına Ata Caddemizden başladık. Şu ana kadar 16 adet yer altı konteynırının montaj işi tamamlandı” dedi.

"İnsan sağlığını tehdit etmiyor"

Yer altı konteynırları ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Yer üstünde sadece çöp atma bacası görülecek. Ana konteynır yeraltında olacak. Yer altı konteynırı estetiktir ve şehir içi, site içi veya genel alanlarda rahatlıkla uygulanabilir. Konulan yerde çok az yer işgal eder ve yayalara yürüme alanı kalır. Modern ve temizlenebilir bir yapıda olup yeraltında konteynırın haznesine dökülerek insan sağlığını tehdit etmemektedir. Sinek-böcek gibi zararlıların üremesinin ve sokak hayvanlarının atık çevresinde barınma ihtimali ortadan kalmış olacak. Kolay, hızlı ve gürültüsüz yükleme özelliği vardır” diye konuştu.

“Avrupa standartlarında imal edilmiştir”

Yer altı konteynırının el değmeden tamamen otomatik olarak yükleme yapılacağını ifade eden Başkan Aktepe, “Maksimum hijyen sağlayacak, güzel ve temiz bir dünya için uyumlu, zarif ,estetik tasarımlara sahip olmaktadır. Yangına neden olmaz, patlayıcı gibi topluma zarar verici maddelerin tahrip gücünü azaltır ve zararı minimuma indirir. Üst yürüme platformu, insanların üzerinde rahatlıkla yürüyebileceği sağlamlıkta gözyaşı desenli sacdan yapılmıştır. Yer altı konteyner sistemi evsel atıklar için kullanılacak şekilde Avrupa standartlarında imal edilmiş olup, uzun süreli kullanımlar için tasarlanmıştır. Tek parça dökülen beton soketi güçlendirilmiş su sızdırmaz beton ve nervürlü inşaat demiri kullanılmıştır. 7 adet 770 litrelik galvaniz çöp konteynırının aldığı çöpü 1 adet 5 m3 yeraltı konteynırı almaktadır. Aracın kapasitesi 100 m3 çöpü sıkıştırma suretiyle 20 m3 e kadar indirmektedir. Araç yalnız bir seferde 30-40 yeraltı konteynırını alabilmektedir. Şayet konteynırların doluluk oranları düşükse bu miktar artmaktadır ve araç bir yeraltı konteynırını 1,5 dakikada almaktadır” şeklinde konuştu.